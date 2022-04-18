Як отримати лікарняний в умовах війни: роз'яснення МОЗ

Лікарняні листки, які в Україні з осені минулого року стали оформлювати в електронному вигляді, можна отримати й під час війни.

Як повідомляють у МОЗ, листок тимчасової непрацездатності може оформлювати і лікуючий лікар без додаткового звернення пацієнта до лікаря першої ланки.

Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно:

звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. У разі наявності об’єктивних підстав медик сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або заключати для цього декларацію із сімейним лікарем.

оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.

При цьому у МОЗ додали, що якщо людина не застрахована, листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, то лікар може відкрити його у паперовій формі.

Люди, які через бойові дії стали внутрішньо переміщеними особами, можут звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Нагадаємо, що у разі, коли роботодавець не встиг подати документи до Фонду соціального страхування, які необхідні для отримання виплат по лікарняному, то працівники можуть самі звернутися до цієї установи та отримати належні суми. Це можуть зробити працівники підприємств, що закрилися; працівники підприємств, із якими втрачено контакт; люди, які евакуювалися в безпечне місце і втратили зв'язок із роботодавцем.

Фото Pixabay

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