«Ефект магнезії»: доктор Комаровський розповів, куди «зник» коронавірус

Незважаючи на те, що у зв'язку з війною українців більше не цікавить кількість COVID-захворілих, саме захворювання нікуди не зникло, а лише відійшло на другий план.

У цьому проявився так званий ефект магнезії, коли люди забули про менш серйозну небезпеку, вважає відомий телелікар Євген Комаровський.

Медик навів простий приклад: коли у людини дуже болить голова, лікар робить їй укол магнезії. І місце уколу починає боліти так, що про голову вже забуваєш. Ось це і є «ефект магнезії». І сьогодні він повністю проявився у зв'язку із воєнними діями. Війна, втрати, евакуація, відсутність зв'язку з рідними людьми, нерозуміння, що буде завтра — це так сильно б'є по психіці, тому і про COVID-19 вже всі забули.

«Однак люди, як і раніше, хворіють на коронавірус. Ті, хто був у групі ризику, так і залишаються, — сказав Євген Комаровський. — Наприклад, сьогодні у Шанхаї дуже погана ситуація. Там велике зростання захворювань та смертності від ковіда», — попередив лікар.

Вже відомо, що розвиток депресії та синдрому панічних атак дуже характерний для постковидного періоду. І багатьом людям, щоб відновитись, дійсно потрібні антидепресанти. Але деякі з нас звикли думати, що їх може призначити лише психіатр чи психотерапевт. Однак цих фахівців дуже непросто знайти у воєнний час.

«В Україні такі препарати може виписувати будь-який лікар, — пояснив доктор Комаровський. — Але треба вміти підібрати потрібний препарат, навчити людину, як її приймати, розповісти, які можуть бути побічні ефекти та як важливо витримати встановлений курс лікування».

Нагадаємо, у росії раніше оголосили Комаровського офіційним «ворогом», на що він їдко відповів.

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