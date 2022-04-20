«Це унікальний випадок для всієї країни»: на Тернопільщині жінці зробили кесарів розтин 8 разів

Лікарі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» здійснили восьмий кесарів розтин в однієї жінки. Операція унікальна не лише для Тернопільщини, а й для України загалом.

«Породілля родом з Бучацького району, там проживають „кашкетники“ — представники християнської релігійної громади, де родини зазвичай багатодітні. Попередні рази їй проводили кесарів розтин останні вісім років поспіль, — розповів „ФАКТАМ“ генеральний директор Тернопільського обласного клінічного перинатального центру „Мати і дитина“ Віктор Овчарук. — Ця операція проводилась на 39−40-му тижні. На щастя, все пройшло без ускладнень. Вага новонародженого хлопчика — 3900 г, зріст — 54 см. Малюка та маму вже виписали».

Чи дійсно кесарів розтин у такій кількості є небезпечним і скільки їх можна проводити одній пацієнтці, запитуємо у фахівця.

«Кесарів розтин — це хірургічна операція, яка має чіткі покази та багато ризиків, пов’язаних з нею. Жінка має чітко усвідомлювати ці ризики, які, звісно, збільшуються з кожним наступним кесаревим розтином, — пояснює акушерка-гінекологиня Світлана Дем'янюк. — Операція — це ніколи не легше, це завжди важче і більш ризиковано для жінки й дитини. Жінка, якій було проведено кесарів розтин, має бути проінформована, що повторна вагітність, яка виникає протягом двох років після попереднього КР, супроводжується підвищеним ризиком таких ускладнень, як передлежання плаценти, відшарування плаценти, розрив матки у разі вагінальних пологів після КР та ектопічної вагітності.

— Скільки взагалі таких операцій допустимо проводити?

— Медицина зробила крок далеко вперед, тому на сьогодні при кесаревому розтині лікарі роблять мінімальний косметичний шов горизонтального розташування. Раніше лікарі стверджували, що максимальна кількість операцій на матці не повинна перевищувати трьох. Проте дедалі частіше трапляються випадки народження п'ятьох і більше дітей, як у цьому випадку, за допомогою кесаревого розтину. Але слід знати, що кожна операція послаблює та стоншує стінку матки.

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