Зневоднення, блювота, температура: як лікувати ентеровірусну інфекцію у дітей

Природа, купання у відкритих водоймах, велике скупчення людей… У теплу пору року саме в цих місцях ваші діти можуть «підхопити» ентеровірусну інфекцію. Небезпека збудників ентеровірусної інфекції полягає в тому, що вони можуть викликати різні клінічні прояви захворювання, від легкого нездужання до важкого ураження центральної нервової системи.

— Загалом нараховується понад 70 типів ентеровірусів, найбільш відомими є ЕСНО, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 71 типи ентеровірусів , — пояснює педіатр Ольга Шепель. — Крім фекально-орального шляху поширення, для ентеровірусів характерний і повітряно-крапельний. При попаданні на слизову оболонку ротоглотки вони ініціюють розвиток запальних процесів в дихальній системі. Віруси уражають як верхні, так і нижні відділи респіраторного тракту, часто викликаючи пневмонію. Частіше ентеровіруси вражають саме дітей! Ентеровіруси займають друге місце за частотою розвитку гострих респіраторних інфекцій в дитячому віці.

Найбільш сприйнятливими до ентеровірусів вважаються діти до 10 років. Є дані, які свідчать про те, що ентеровіруси можуть бути причиною розвитку бронхіоліту у дітей, частота якого коливається в межах 1−5%. Найчастіше хворіють діти 3−10 років, а джерелом інфекції є хвора особа або носій. Передати інфекцію можна й через іграшки та інші речі. Загалом інкубаційний період ентеровірусної інфекції становить 3−6 днів, а інфіковані діти, в яких безсимптомний перебіг хвороби, виділяють вірус через органи дихання 2−3 тижні від того як заразились.

— А які симптоми інфекції? І до яких ускладнень хвороба може призвести?

- Можуть бути кишкові прояви на зразок кишкової інфекції, висипи на слизовій рота, руках та ногах, кашель, висока температура 38,5−40°C в середньому від 1 до 4 днів, головний біль, біль у м'язах, дитина стає в’ялою, сонливою, відмовляється від їжі.

Серозний менінгіт, гепатит, пневмонія та енцефаліт — це вже найважчі форми захворювання. Але за статистикою, близько у 80% захворювання має легку або безсимптомну форму.

— Як батьки можуть полегшити стан дитини при ентеровірусній інфекції, і чого їм категорично не можна робити?

— Антибіотики дитині давати не слід, вони тут не працюють. То ж лікування тільки симптоматичне. Насамперед слід малюкові дати знеболюючі та жарознижувальні препарати. Але збивати температуру слід лише тоді, коли вона піднялась вище 38,5 градуса. При блювоті є спеціальні сиропи, після яких годину не можна пити та їсти. При болях у горлі можна розсмоктувати морозиво й, головне, — часто та багато пити. Крім того, під час ентеровірусної інфекції у малюка зневоднення організму, тому можна приготувати для нього корисний напій — кілька яблук та жменю родзинок проварити у кип’яченій воді кілька хвилин.

Їжу слід вживати м'якої консистенції, розварені каші, перетерті овочеві супи. Можна давати сухарі з білого хліба, печені яблука, галетне печиво. Заборонено молочні продукти, гостре, солоне, жирне, свіжі овочі та продукти. Потрібно уникати гарячих, гострих, солоних страв. Крім того, слід дотримуватись правил гігієни — часто мити руки, провітрювати приміщення, користуватись окремими чашкою, рушником, тарілкою. За 5−7 днів інфекція має пройти.

— Що допоможе запобігти захворюванню дитини цією інфекцією?

— Навчіть дітей мити руки після відвідування туалету, перед їдою і перед тим, як торкатися очей, рота або носа. Самі часто мийте руки, особливо якщо доглядаєте за хворим. Ретельно мийте свіжі фрукти, овочі, зелень, не пийте самі та не давайте дитині пити воду з неперевірених джерел. Стежте за тим, щоб при купанні у водоймах дитині в очі, вуха, рот, ніс не потрапляла вода. І по можливості обмежте контакти дитини з хворою людиною. Регулярно очищайте вдома всі поверхні засобом для дезінфекції.

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