Фантомні сирени повітряної тривоги під час війни: як із цим боротися

Життя у постійному стресі та переживанні, сигнали повітряних тривог негативно впливають на людську психіку, викликаючи симптом фантомної сирени.﻿ Це стан, коли людина чує звучання сирен навіть у повній тиші. Чи нормально це і як позбутись явища, розповідає відомий психотерапевт Євген Скрипник.

— При перенесенні стресу, постійному емоційному перенапруженню людина може відчувати звуки сирени, якщо її немає, — пояснює Євген Скрипник. — Це нормальна реакція організму на стресову ситуацію. Хвилюватися не потрібно.

— Чому виникає фантомна сирена?

— Це захисна реакція організму. Тобто організм починає «прислуховуватися» до всіх дрібних, незначних звуків, щоб не пропустити звук сирени, і тим самим в голові дуже часто звучить фантомна сирена.

— Що потрібно робити, якщо відмічається синдром фантомної сирени?

- Повернутися в реальність: поговорити з близькими, з людиною яка є поряд, зателефонувати близьким, друзям… Частіше розмовляйте з близькими, розповідайте свої переживання, хвилювання. Відволіктися: вмитися холодною водою, порахувати предмети в кімнаті, подихати свіжим повітрям. Зробити зарядку, фізичні вправи. Тобто перевести відчуття всередину організму, щоб організм відчував напруження м'язів, серцебиття, і потім фантомна сирена зникне.

Намагайтеся більше відпочивати, спати. Влаштовуйте собі відпочинок від інформаційного перевантаження, хоча б на декілька годин (не читайте новин та не переглядайте «Фейсбуку»). Розробіть план дій на випадок сирени, тобто хто закриває газ, хто закриває вікна, хто виносить речі… Коли ви будете готові чітко до цього, то не буде постійно хвилювання і не буде фантомної сирени.

Домовтеся з сусідами також, хто і куди йде. Розробіть план своїх дій під час ввімкнення сирени та напишіть його на аркуш. Зберіть тривожну валізку (необхідні речі в укритті, вода та їжа), щоб кожного разу не думати, що брати з собою. І поставте її у визначеному місці. Не забувайте про базові фізіологічні потреби організму (поїсти, попити, обніміть та поцілуйте близьку людину). Будьте здорові! Бережіть себе та близьких!

Раніше кризовий психолог Галина Алексеєнко розказала, як позбутися тривожних станів за допомогою арттерапії.

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