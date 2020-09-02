В Бердянске из-за больного коронавирусом школьника весь класс отправили на изоляцию

Во вторник, 1 сентября, в Бердянске один из школьников заболел коронавирусом COVID-19. Ранее Минздрав информировал, что школы в любой момент могут перейти на дистанционное обучение.

Как сообщает городской отдел образования Бердянска, из Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило сообщение, что у одного из учеников общеобразовательной школы № 4 установили заболевание COVID-19 — случай лабораторно подтвержден тестом ПЦР.

В школе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, которые направлены на недопущение и распространение коронавируса, а также определяется круг контактных лиц заболевшего школьника.

Учебный процесс в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается до 17 сентября 2020 года. До этого времени обучение будет проходить в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в Украине снизилась смертность от коронавируса.



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