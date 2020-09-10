Благодаря лечению, предложенному известным иммунологом Верой Казмирчук, считающей, что грубое вмешательство в работу иммунной системы недопустимо, мальчику удалось помочь. После нескольких курсов терапии иммуноглобулинами ребенок отлично играет в футбол

Все началось с банальной простуды, которую Коля перенес в два года. После нее мама заметила, что ребенок, который уверенно ходил, бегал, был очень активным, стал чуть прихрамывать.

— Конечно, я испугалась, — вспоминает одесситка Екатерина, мама мальчика. — Спрашивала сына, не больно ли ему. Но он на ножку не жаловался. Тем не менее мы стали искать причину хромоты: консультации известных одесских врачей, анализы, обследования, рентгеновские снимки, МРТ. Врачей ничто не настораживало. Но ребенок продолжал прихрамывать. Доктор, занимающаяся подобными состояниями у детей, настаивала на том, что у Коли начальная стадия ревматоидного артрита, что вскоре это станет заметно и по анализам — и назначила гормональные уколы. Доверившись мнению этого врача, я согласилась. Позже, когда ребенок не смог встать на ножки и начал передвигаться исключительно ползком, мы выяснили, что и дозировка препарата, и частота уколов были неправильными. Фактически здорового ребенка это лечение на время сделало инвалидом.

— Удалось вывести Колю из этого состояния?

— Не сразу. Почти год мы продолжали искать врачей, которые нам помогут. А параллельно проходили курсы реабилитации: массаж, растяжки. Я боялась, чтобы мышцы ножек не атрофировались. Реабилитолог удивлялась: не может у такого гибкого ребенка быть ревматоидный артрит. Ведь болезнь обычно сковывает суставы, тело становится деревянным. Именно эта врач и посоветовала обратиться к иммунологу, а конкретно к Вере Евстафьевне Казмирчук. Мы так и сделали.

— Доктор установила правильный диагноз?

— Она нашла причину Колиной болезни. Сначала назначила иммунограмму, анализ на антитела к группе вирусов, и лишь затем сделала выводы, предположив, что заболевание запустили вирусы герпеса. Гормональные уколы ударили по иммунной системе ребенка, и организм не смог с этим справиться. После назначенных капельниц с иммуноглобулином восстановление шло стремительно. Первое же введение препарата дало результат: через несколько дней Коля смог встать на ножки. Затем заново учился ходить за руку, а через полгода уверенно пошел сам. Сейчас, в четыре года и семь месяцев, сын катается на роликах, играет в футбольной команде. Тренер говорит, что он один из лучших игроков.

«Страшно было видеть, как ребенок, который уже отлично бегал, становится совершенно беспомощным, с трудом доползает до любимой игрушки, — говорит Екатерина. — Но нам повезло найти настоящего врача, который помог вернуть сына к нормальной жизни. Сейчас Коля катается на самокате, на роликах и стал одним из лучших игроков футбольной команды». Фото из семейного альбома

— Я рада, что Коле мы смогли помочь, но мне не раз приходилось сталкиваться с грубым и бездумным вмешательством врачей в иммунную систему ребенка, и в некоторых случаях у детей наступают необратимые изменения, — говорит руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации Вера Казмирчук. — В одних случаях речь идет о неправильно назначенных препаратах, в других — о вакцинации, которая была противопоказана конкретному ребенку. Через наш институт ежегодно проходит около двух с половиной тысяч пациентов. Опыт наработан большой. Вывод могу сделать такой: необходимо, чтобы местные врачи ответственно относились к назначениям, которые они делают детям. Ведь порой от этого зависит жизнь ребенка.

«Вирусы герпеса двух типов привели к ослаблению иммунитета»

Почему практически здоровый ребенок так серьезно заболел? Екатерина искала ответ на этот вопрос и никак не могла найти:

— Я считаю себя думающей мамой, привыкла все анализировать. Даже сейчас не понимаю, почему ревматолог назначила гормональные уколы, настаивала на диагнозе ревматоидный артрит, хотя на него практически ничто не указывало, и настоятельно рекомендовала лечение именно от этого заболевания сильнодействующими препаратами (такими как метотрексат). Вот на это я уже не согласилась. Ведь ревмопробы были в норме.

— А как иммунолог Вера Казмирчук объясняет произошедшее?

— По анализу крови Вера Евстафьевна заподозрила у ребенка вирусную инфекцию и гельминтоз. И действительно, у него были обнаружены вирусы герпеса шестого и седьмого типов в активной форме. Суставы просто оказались органами-мишенями для этих вирусов. Гормональные инъекции ослабили иммунитет, и проявления болезни усугубились. Чтобы восстановить защитные силы организма, мы проходили лечение от глистов с помощью антигельминтных препаратов, а параллельно были капельницы с иммуноглобулином, чтобы справиться с вирусами герпеса.

…Катя ни разу не смотрела видео, снятое, когда сын перестал ходить. Хотя сестра (у нее ребенок на шесть месяцев старше Коли) записала несколько видеосюжетов.

— Я вышлю вам эти видео, — говорит Екатерина. — Увидите, каким Коля был до болезни и каким во время нее.

Трудно представить, что пережили родители, наблюдавшие эти изменения, если у меня слезы наворачивались на глаза, когда я смотрела присланные мне кадры. Вот веселый двухлетний мальчишка балуется вместе с двоюродным братом, подпрыгивает, хохочет. А на следующем видео он уже с трудом пытается доползти до игрушек, неестественно забрасывает ножку, чтобы перекатиться поближе. Понятно, почему Катя не пересматривает эти кадры.

— Первые шаги, которые Коля сделал после лечения у Веры Евстафьевны, стали для нас счастьем! — продолжает Екатерина. — Они были еще неуверенными, потому что ножки ослабели, но уже самостоятельными. Очень нравилось сынишке кататься на эскалаторе в торговом центре. Держа меня за руку, он то поднимался, то спускался. У меня мурашки идут по коже, когда вспоминаю слова ревматолога, который поставил неверный диагноз: «Готовьтесь к инвалидному креслу…» Тот врач не давал нам никакой надежды на выздоровление.

— Коля быстро вспомнил, как надо ходить?

— Да. И после каждого курса капельниц с иммуно-глобулином восстановление шло все быстрее. Первое время сын осторожничал — ходил медленно. А как только почувствовал, что ножки его слушаются, побежал. И мы отдали ребенка на футбол. Это младшая группа, но тренер говорит, что сына уже можно переводить к старшим деткам. Он катается на самокате, на роликах. Все лето ходил в частный детский сад.

— Вы продолжаете лечение?

— В этом уже нет необходимости. Но Вера Евстафьевна продолжает Колю наблюдать. Она наш ангел-хранитель.

«Правила вакцинации надо соблюдать — перед прививкой обследовать ребенка»

Рассказывая о том, как удалось вылечить маленького Колю, Вера Казмирчук не скрывает радости и гордости. А ведь подобных историй врач могла бы рассказать сотни.

— Врачебный опыт нарабатывается постепенно, — говорит Вера Евстафьевна. — Когда ты консультируешь тысячи пациентов, анализируешь истории их болезни, появляется понимание того, как работает организм — что может его ослабить, что придать сил. Это и есть иммунология. Если организм подает сигналы бедствия, врач должен их услышать. В одних случаях даже внешне видно, что ребенок нездоров — по цвету кожных покровов, высыпаниям на коже, состоянию волос можно заподозрить глистную инвазию. А общий анализ крови дает информацию о том, есть ли воспалительный процесс, «вирусная» кровь или «бактериальная». Иммунограмма указывает на поврежденные звенья иммунитета, которые надо восстанавливать. Перед любым вмешательством в иммунную систему — например вакцинацией — ребенок должен быть полностью обследован.

— Вас можно записать в число противников вакцинации?

— Ни в коем случае. Я ведь разрабатывала первый календарь обязательных прививок. Но перед тем, как ввести вакцину, надо убедиться, что организм ребенка правильно на нее отреагирует — выработает иммунитет к заболеванию. Иначе в чем смысл прививки? Если иммунная система у ребенка работает плохо, то антитела она выработать не сможет, а риск побочных эффектов от введения вакцины существенно возрастет. Именно из-за этого наносится вред системе вакцинации. Вот какой казус: ветеринар, прежде чем сделать прививку собаке, назначит ей два курса антигельминтных препаратов, анализ крови, а педиатр не требует, чтобы анализ крови провели ребенку. Я написала подробную статью о вакцинации. Ее можно прочесть на сайте нашего института (iiar.kiev.ua, раздел «Наука»).

«Перед тем как ввести вакцину, надо убедиться, что организм ребенка даст правильный иммунный ответ и выработает антитела, — говорит Вера Казмирчук. — Иначе мы рискуем столкнуться с тяжелыми осложнениями». Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

— А если бы детей все же обследовали?

— Тогда тех, кого надо лечить от поствакцинальных осложнений, стало бы меньше. И родители перестали бы бояться делать прививки детям. Хочу привести недавний пример: на консультацию мама привела мальчика семи лет. Он вел себя агрессивно, метался по кабинету, повторяя одну и ту же фразу: «Так — не так». Как рассказала мама, ребенок родился здоровым. До девяти месяцев женщина отказывалась делать ему прививки, но педиатр настаивал, говорил, что ребенок может умереть от кори или паротита. И мама согласилась на прививку. Первая прошла нормально, а после второй появились неврологические симптомы. Они постепенно усиливались — ребенок потерял контакт с миром, ему поставили диагноз аутизм.

В наш институт мальчик попал спустя пять лет после вакцинации. Лечение, предложенное нами, помогает ему лишь частично. Хотя, по словам мамы, ребенок стал спокойнее, ведет себя более адекватно. Думаю, неправильную реакцию на прививку запустила герпетическая инфекция (были обнаружены ее высокие титры). Вирусная нагрузка на организм часто становится причиной подобных осложнений. В результате армия противников вакцинации растет.

— Но первые прививки ребенок получает еще в роддоме — БЦЖ, прививку от гепатита В…

— БЦЖ — ослабленная живая противотуберкулезная вакцина. Она является обязательной давным давно. И никто не задумывается, почему именно в постсоветских странах число больных с L-формой туберкулеза, не поддающейся лечению, так велико. А все дело в том, что у детей с нормальным иммунитетом, антитела к палочке Коха появятся, но слабеньких малышей мы фактически заражаем. Инфекция тлеет многие годы, никак не проявляясь. Правильно было бы, имея такую информацию, пересмотреть подходы к вакцинации новорожденных.

— Но ведь далеко не у всех детей появляются осложнения после прививки…

— Конечно. И все же они есть. Думаю, из-за того, что правила вакцинации часто не соблюдаются. Мне пришлось возглавлять комиссию Минздрава Украины, которая проверяла соблюдение этих правил в нескольких областях страны. Помню, руководитель одной из них отрапортовал: мол, провакцинирована 21 тысяча детей, и ни у одного ребенка ни реакций, ни осложнений от прививки нет. Явная подтасовка!

Неожиданно приходим в одну из школ и выясняем, что на днях всему классу сделали прививку (КПК), и теперь из 20 детей на занятия не пришли четыре ребенка. Почему? Они госпитализированы с болями в суставах, в мышцах, повышением температуры. Выяснилось, что перед прививкой никто не спросил у детей, когда они болели ОРВИ, не измерил температуру, не посмотрел, красное ли горло, не поинтересовался у девочек, есть ли у них менструация. Но ведь это не просто рекомендации. Таковы обязательные требования. Они прописаны даже в инструкции производителями вакцины.

Мой доклад вызвал раздражение у тогдашнего министра здравоохранения. Все руководители любят «спокойную» статистику. И хотя министры меняются в нашей стране очень быстро, к сожалению, ни у кого из них не доходят руки подписать приказ об обязательном соблюдении правил вакцинации детей. И никого не заботит тот факт, что у некоторых мальчиков и девочек порой возникают серьезные осложнения от прививки. Еще раз повторю: иммунитет не терпит грубого вмешательства и может дать непредсказуемый ответ.

Добавим, что Вера Евстафьевна не раз участвовала в прямых линиях «ФАКТОВ», отвечая на вопросы читателей. А еще наша газета опубликовала серию материалов о том, как благодаря схемам лечения, разработанным Верой Казмирчук, одному из партнеров редакции, издателю Олегу Свирко, удалось победить онкозаболевание.

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