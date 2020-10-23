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Здоровье и медицина

Разработчик украинской вакцины от коронавируса поделился радостью

11:59 23 октября 2020
Вакцина от коронавируса

Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который в Офисе президента рассказывал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса, поделился информацией о том, чего удалось добиться ученым.

«Сделали мы белок, рекомбинантный. Иммунизировали мы мышек и получили моноклональные антитела. А потом попросили, за бедностью нашей, поставить эти антитела в реакции нейтрализации вируса С19 в культуре клеток человека. И раз, три наших моноклона нейтрализуют вирус этот», — пишет Фаворов на своей страничке в социальных сетях.

Отметив, что «давно такого счастья не было» и сомневаясь в том, следует ли обнародовать данные, эпидемиолог таки опубликовал диаграмму, на которой отражены результаты исследований.

Ранее о тестировании украинского препарата заявлял президент Владимир Зеленский, назвавший его «уникальным» и «не таким, как у всех».

Изображение Vesna Harni с сайта Pixabay.

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