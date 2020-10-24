"Потрите тряпочку чесноком": доктор Комаровский рассказал, как наверняка диагностировать коронавирус

Коронавирусная инфекция COVID-19 практически никогда не протекает бессимптомно. Самыми характерными признаками заражения коронавирусом медики считают потерю вкуса и запаха. Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своем блоге рассказал, как определить заболел ли человек COVID-19 или подхватил обыкновенную ОРВИ.

«Потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет — отправляем домой», — пишет медик.

По его словам, тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия.

Комаровский напомнил, что исчезновение обоняния и вкуса очень характерно для COVID-19, причем при отсутствии насморка. При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам — нос заложен, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка нет, но нет и обоняния.

При этом Комаровский успокоил, что при коронавирусе необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу, не происходит. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев.

«С максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий. К сожалению, повлиять на этот процесс человек не может. Так что никакие примочки, таблетки, травки и прочее нюх быстрее не вернут», — отмечает педиатр.

Напомним, Комаровский считает, что к коронавирусу у достаточно большого количества людей есть врожденный иммунитет. Медик утверждает, что значительное количество людей не заболеет коронавирусом или же переболеет очень легко или бессимптомно. Таким образом смертность от COVID-19 в мире будет на уровне смертности от гриппа.



Фото facebook Евгений Комаровский



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