Как справиться с одышкой и кашлем при COVID-19: советы врача

Коронавирусное кольцо сжимается вокруг каждого из нас. И о новых случаях заболевания говорит не только статистика, но и заражение ближнего круга — родственников, друзей, сотрудников. Пугает то, что мы постоянно слышим: в больницах мест нет, кислорода не хватает. Не утешает даже тот факт, что среди знакомых есть болеющие легко. Врачи, как мантру, повторяют нам: «Не занимайтесь самолечением! Обращайтесь к семейному врачу!»

Но и они, и мы понимаем: дозвониться семейному, с которым заключили договор две тысячи пациентов (таковы нормативы), не у всех получится. Да врачи и сами болеют. Вызывать скорую можно только в том случае, если пациент уже практически не может дышать. Так что же делать?

Некоторые врачи записывают видеоролики, стараясь хотя бы советом помочь людям, в Facebook есть медицинские сообщества, помогающие пациентам ответить на важные вопросы. Один из специалистов — врач-анестезиолог Юрий Солодов — ведет свой видеоблог, на который подписались свыше 100 тысяч человек. Он дает ценные практические советы. Мы решили ознакомить вас с тем, в котором речь идет об одышке, дыхательной недостаточности и кашле.

— В первые дни заболевания COVID-19 одышки обычно еще нет, пациент борется с повышенной температурой, а вот с пятого по восьмой день могут появиться проблемы с дыханием, — говорит Юрий Солодов. — Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести. Как помочь себе в домашних условиях?

Лечение положением

Пациент ложится на живот, подложив под грудь подушку. Так лежать можно в общей сложности два-три часа в течение дня.

Перкуторный массаж

Чтобы ускорить отхождение мокроты, уложить человека на живот, слегка постукивать по задней поверхности грудной клетки (в области легких).

Усиленный выдох

Берем бутылочку, до половины заполняем ее водой и выдыхаем в воду через трубочку. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом, обхватив трубочку губами. Выполнять можно каждый час по 15 минут. Ни в коем случае нельзя надувать шарики! Это слишком сильное напряжение! При ковидной пневмонии может возникнуть пневмоторакс — есть риск, что легкое лопнет.

Нибулайзерная терапия

Проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Препараты назначает врач.

На схеме ниже указано, в какую часть легких при определенном положении поступает воздух

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал тревожный прогноз по коронавирусу в Украине. А медики констатируют, что скорость распространения коронавируса резко увеличилась.

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