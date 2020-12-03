«Вот так коронавирус погубит»: доктор Комаровский назвал опасный фактор

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский считает панику, которая возникла вокруг COVID-19, более опасной, чем сама коронавирусная инфекция.

Как передает «ТСН», медик упомянул о развивающихся панических атаках и депрессии, а также о том, что паника заставляет людей массово покупать не нужные им и могущие навредить лекарства.

«А сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора! Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним», — отметил он и посоветовал украинцам чаще проветривать помещения, следить за влажностью дома, соблюдать безопасную дистанцию ​​в общественных местах и ​​носить маску.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по поводу ношения масок — их, как утверждают в ВОЗ, нужно носить везде, в том числе и на улице, если нет возможности удалиться от других людей хотя бы на метр.

Фото Евгения Комаровского из соцсетей.

376

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter