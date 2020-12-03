Доктор Комаровский раскрыл хитрость со сном на животе для заболевших ковидом

Врач-педиатр Евгений Комаровский поделился лайфхаком от своих зрителей, как обеспечить воздухообмен в легких при тяжелых формах коронавируса. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Когда у человека коронавирусная инфекция в тяжелой форме, один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее поражены, активизируется воздухообмен, что улучшает состояние человека, причем значительно», — утверждает Комаровский.

При этом он отметил, что на животе сложно лежать, если он большой.

«Надо расстегнуть „змейку“ на ортопедическом матрасе и убрать пружины, которые находятся в области живота. Тогда спать на животе станет намного проще. После выздоровления пружины можно будет вернуть на место», — озвучил лайфхак Комаровский.

Напоминаем, Комаровский рассказал, что опаснее всего при пандемии коронавируса.

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