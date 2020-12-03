Как избежать ранней седины

Седина — один из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако волосы могут поседеть и в раннем возрасте. Турецкое издание Milliуet, ознакомившись с результатами некоторых исследований, назвало причины появления преждевременной седины и способы борьбы с этим явлением.

Среди причин, в частности, ученые называют дефицит витамина B12. Его нехватка также часто приводит к истончению и выпадению волос. Этот витамин содержится в яйцах, говядине, тунце и лососе. Чтобы восполнить нехватку В12, рекомендуется ежедневно есть капусту брокколи, миндаль, пить морковный сок.

Поседением грозит недостаточная функция щитовидной железы. По этой же причине волосы становятся ломкими и жирными.

На состояние волос влияет дефицит ферритина, кальция и других микроэлементов, витамина D.

Постоянный стресс и беспокойство воздействуют на стволовые клетки, ответственные за пигментацию, и это может привести к появлению ранней седины. Также ее могут вызвать дешевые средства по уходу за волосами, в состав которых входят вредные вещества.

Большую роль играет и генетическая предрасположенность.

Чтобы волосы дольше выглядели здоровыми и не седели, их необходимо защищать от вредного воздействия солнца — носить на улице головной убор. Стоит реже использовать фен, щипцы для завивки волос. Расчесывать волосы лучше широкой щеткой. Полезен массаж кожи головы с кокосовым маслом.

Тем временем ученые выяснили, что при облысении помогает кофе.

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