Уникальный случай: в Ровно и Киеве врачи пересадили четырем пациентам сердце, печень и почки одного донора

В Ровно и Киеве провели виртуозную хирургическую операцию, пересадив четырем пациентам сердце, почки и печень 37-летнего погибшего мужчины.

Первая операция прошла в «Центральной городской больнице» Ровно — там пересадку сердца провели впервые, пригласив трех специалистов из столичной клиники имени Шалимова. Хирургические манипуляции продолжались ночью в течение 7 часов. Орган пересадили 47-летнему мужчине, сообщил в Facebook мэр Ровно Александр Третьяк.

После этого печень и почки донора доставили в Киев, где их пересадили реципиентам уже в Институте Шалимова.

Операция в Ровно

Напомним, неделей ранее столичной Больнице скорой помощи пересаженные донорские органы спасли четверых человек, в том числе трехлетнюю девочку. 38-летний донор получил смертельную черепно-мозговую травму. После того, как врачи констатировали у пациента смерть мозга, жена и сестра мужчины дали согласие на донорство.

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