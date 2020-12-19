Не скоро: в Минздраве рассказали, когда эпидемия коронавируса может пойти на спад

Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад уже в апреле 2021 года, чему поспособствуют начало вакцинации и увеличение количества переболевших украинцев. Такой прогноз в интервью hromadske озвучил озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Первые дозы вакцины от коронавируса Украина может получить уже в феврале 2021 года (в настоящее время проводятся активные переговоры с ВООЗ и глобальной инициативой COVAX).

Проритетно планируется вакцинировать медиков, работающих с больными COVID-19, военнослужащих в зоне проведения ООС и людей, находящихся в специализированных учреждениях — интернатах или домах престарелых. На втором этапе под вакцинацию подпадают люди старше 60 лет, страдающие сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также военнослужащие, сотрудники Национальной полиции и работники сферы образования.

Именно массовая вакцинация, по мнению руководителя МОЗ, может обеспечить создание у украинцев коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Он (иммунитет. — Авт.) достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70−80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать», — заявил Степанов.

Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общепита.

Отметим, что ранее вакцинацию 60−70% населения назвал условием победы над коронавирусом и директор Института сердца Борис Тодуров.

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