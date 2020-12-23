«Меня оперировал… робот»

Год назад у Виктора Николаева, 50-летнего жителя Бродов, случилось желудочное кровотечение. После лечения на короткое время все наладилось. Но затем организм дал сбой, и мужчина не мог полноценно жить.

— Меня очень мучали изжога и икота, нормально есть не мог, — говорит мужчина. — Давило в груди. Когда обратился во Львовскую больницу скорой помощи, оказалось, что часть желудка из брюшной полости сместилась в сторону грудной клетки.

Обследование показало, что условный «клапан» между пищеводом и желудком у Виктора не работает. Поэтому происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, из-за чего поражается его слизистая. А это провоцировало кровотечение и изжогу. Когда врачи все выяснили, то предложили Виктору Николаеву операцию с использованием роботизированной системы Da Vinci.

— Перед операцией меня предупредили, что я стану первым на Львовщине, кого прооперируют с помощью робота, — продолжает Виктор. — «Первый, так первый! Пусть так и будет», — сказал я врачам. И даже не волновался. Медицина ведь идет вперед. Очень благодарен тем, кто помог мне вернуться к нормальной жизни. Теперь чувствую себя хорошо, у меня ничего не болит. Изжога исчезла, икота, которая меня так мучила, также почти полностью прошла. Об операции напоминают лишь несколько маленьких следов от проколов, через которые врачи добирались до моих внутренних органов.

— Мы с коллегами мечтали использовать в работе роботизированную систему, так как она помогает более точно и деликатно выполнять оперативные вмешательства в труднодоступных зонах организма, в частности при диафрагмальных грыжах, — объясняет хирург Львовской больницы скорой помощи Артур Гориевский, который в течение последних 20 лет занимается лапароскопической хирургией и был одним из основателей этого направления в своей больнице.

Руководил роботизированной системой Андрей Стасишин, а коллеги ассистировали ему лапароскопически.

Роботизированная система состоит из трех элементов: консоль хирурга (место, где доктор работает с помощью специальных джойстиков и высокоточных инструментов), консоль пациента (здесь находятся «руки» робота, которые движутся над пациентом и могут поворачиваться на 360 градусов), а объединяет консоли визуализационная система, которая показывает ход операции в режиме 3D.

— Мы должны были убрать диафрагмальную грыжу, сместившийся желудок переместить в естественное положение, — объясняет хирург Андрей Стасишин. — Делать это с помощью роботизированной системы Da Vinci было легче, чем лапароскопически. Благодаря специальным джойстикам и другим инструментам, которые мы использовали, наши движения были более точными. Удается полностью убрать тремор рук. Изображение увеличивается в 20 раз — и мы получаем на экране очень точное выделение анатомических структур — сосудов, нервов.

Врачи утверждают, что благодаря роботу точность движений становится очень высокой, а оптические приборы увеличивают изображение в 20 раз. Фото предоставлено Львовской больницей скорой помощи

Операция длилась шесть часов. Врачи не только вернули желудок в нормальное положение, но и сформировали Виктору новый клапан, чтобы предотвратить заброс желудочного содержимого в пищевод. Постепенно восстановится правильная работа органов и систем, которые ранее пострадали из-за смещения органов.

Уже на следующий день Виктор самостоятельно пил воду и ходил по палате. А через два дня мужчину выписали из больницы.

«Приступы икоты и кашля, изжога должны человека насторожить: так проявляются болезни желудочно-кишечного тракта»

Роботизированную систему Da Vinci Львовской больнице скорой помощи подарили благотворители. Робот-хирург обошелся в 2,5 миллиона гривен. В государственном медицинском учреждении такая техника появилась впервые в Украине. Хотя первый робот был приобретен одной из частных больниц Винницы. В передовых клиниках мира американскую разработку применяют уже около десяти лет.

Заручившись помощью робота-хирурга, врач может проводить операцию, находясь в нескольких метрах от пациента. Виктора Николаева оперировала команда хирургов. Кроме Артура Гориевского, в нее вошли хирурги Львовской больницы скорой помощи Виталий Колодий и Андрей Стасишин, а также хирур Львовской областной детской больницы «Охматдет» Андрей Дворакевич. Осваивать новые технологии всегда непросто. Но операция прошла удачно.

В течение месяца пациент еще будет принимать противоязвенные препараты, а если все будет в норме, сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Уже на следующий день после операции Виктор ходил по палате. А через два дня его выписали из больницы. Фото предоставлено Львовской больницей скорой помощи

Андрей Стасишин говорит, что диафрагмальные грыжи и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь пищевода у пациентов сейчас диагностируют довольно часто — почти у 50 процентов взрослых людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Это обычно приобретенные заболевания, — продолжает Андрей Стасишин. — Причин их возникновения может быть много: неправильное питание, чрезмерное употребление копченого, жареного, консервированных соков, газированных напитков, кофеина. Одна из причин, на которую редко обращают внимание, — привычка есть перед сном, меньше чем за два часа. Вредят организму переедание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение. Нарушить работу желудочно-кишечного тракта могут препараты, снижающие давление. К неприятным симптомам приводит тяжелый физический труд. Если у человека часто возникают изжога, нарушения глотания, боль за грудиной, хронический кашель и икота, это должно серьезно насторожить. Следует обратиться к врачу.

«Делать операции с помощью роботизированной системы нельзя тем, у кого случился острый инфаркт или инсульт»

— При попадании желудочного содержимого в пищевод возникают эрозии, кровотечения, язвы, перерождение слизистой оболочки пищевода, что может привести к предраковому состоянию, — предостерегает Андрей Стасишин. — Большие диафрагмальные грыжи сопровождаются сдавлением сердца, легких, несут высокий риск перфорации желудка.

Врач говорит, что применение роботизированной системы для хирургической помощи таким пациентам помогает уменьшить риски осложнений во время операций, а также ускоряет реабилитацию пациентов после них — из-за того, что вмешательство происходит через маленькие проколы, пациенты гораздо меньше времени находятся в больнице.

Главный врач Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук убежден, что аппарат Da Vinci позволит львовским медикам обеспечить качество предоставления хирургических услуг на уровне ведущих клиник мира.

— Робот открывает новые возможности для хирургической, лабораторной, реанимационной, анестезиологической служб, — говорит Олег Самчук. — Планируем использовать оборудование для высокоточных операций в урологии, гинекологии, онкологии, кардиохирургии. За рубежом Da Vinci применяют и детские хирурги.

Но делать операции с помощью такой роботизированной системы можно не всем: они противопоказаны людям с нарушенной гемодинамикой, острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения. Также противопоказанием является, если человек ранее перенес несколько открытых вмешательств на передней брюшной стенке.

Во Львовской больнице скорой помощи настроены освоить различные операции с помощью робота, а также бесплатно обучать врачей со всей Украины. Следующая операция, которую планируют провести во Львове с помощью Da Vinci, — удаление камней из желчного пузыря.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как львовские медики извлекли из желудка 3-летней девочки батарейку без хирургического вмешательства.



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