Аллергические реакции на вакцину от ковида Pfizer наблюдается чаще, чем ожидалось — эксперты

Авторитетный бельгийско-американский иммунолог Монсеф Слауи, главный научный советник программы Белого дома Warp Speed, направленной на ускорение разработки, производства и распространения вакцин и лекарств от COVID-19, заявил, что частота аллергических реакций на вакцину Pfizer выше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Newsweek.

На данный момент известно уже по меньшей мере о шести случаях серьезной аллергии (вплоть до анафилактического шока) после введения этой вакцины от коронавируса — четыре в США и два в Британии. На самом деле их может быть еще больше.

Слауи сказал, что между производителями вакцин и Национальными институтами здравоохранения ведутся переговоры о возможности проведения клинических испытаний вакцин в группах с очень высокой вероятностью аллергической реальности. Это касается одобренных в США вакцин Pfizer и Moderna. Хотя пока что известно об аллергических реакциях только на вакцину Pfizer.

Монсеф Слауи

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Фото pixabay

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