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Здоровье и медицина

Украинские врачи впервые применили особый метод выжигания опухоли

12:42 29 декабря 2020
Операция
Инф. «ФАКТОВ»

Впервые в Восточной Европе применили новейший, неинвазивный метод обжига опухоли внепеченочных путей. Об этом сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова в своем Facebook.

Метод выжигания опухоли применяется для лечения заболеваний с пессимистичным прогнозом новообразований брюшной полости.

«Методика заключается в уничтожении опухоли радиочастотным излучением, которое передается через заведенный зонд в зону опухолевого роста под комбинированным эндоскопическим и рентген-контролем. Поэтому проходит полная деструкция зоны опухолевого роста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что методика продлевает жизнь пациентов с локально неоперабельными опухолями, а в некоторых случаях дает шанс на полное выздоровление.

Ранее сообщалось, что украинские врачи пересадили четырем пациентам органы одного донора: сердце, печень и почки.

Фото: Facebook Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова

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