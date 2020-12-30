Пятилетний ребенок из Киева погиб в Индии после пересадки сердца
В Индии скончался 5-летний украинец, которому там провели трансплантацию сердца за средства государственного бюджета Украины.
Как сообщает ТСН, мама ребенка обвиняет индийских медиков в халатности, мол, врачи занесли инфекцию при трансплантации органа, а затем не предоставили надлежащую помощь.
В свою очередь в клинике обвинения отрицают, заявляя, что организм Андрея не воспринял сердце от 2-летнего донора.
Семья ждала эту пересадку более 2 лет.
В Украине же трансплантацию сердца детям еще не делали.
Напомним, в 2020 году в Украине провели несколько успешных трансплантаций множественных органов от одного донора.442
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