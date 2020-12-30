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Здоровье и медицина

Пятилетний ребенок из Киева погиб в Индии после пересадки сердца

22:32 30 декабря 2020
Пересадка сердца

В Индии скончался 5-летний украинец, которому там провели трансплантацию сердца за средства государственного бюджета Украины.

Как сообщает ТСН, мама ребенка обвиняет индийских медиков в халатности, мол, врачи занесли инфекцию при трансплантации органа, а затем не предоставили надлежащую помощь.

В свою очередь в клинике обвинения отрицают, заявляя, что организм Андрея не воспринял сердце от 2-летнего донора.

Семья ждала эту пересадку более 2 лет.

В Украине же трансплантацию сердца детям еще не делали.

Напомним, в 2020 году в Украине провели несколько успешных трансплантаций множественных органов от одного донора.

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