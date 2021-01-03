Кремль хочет испытывать свою вакцину против COVID-19 на украинцах

Россия хочет испытывать на жителях Украины новые возможности своей экспериментальной вакцины против COVID-19, а именно эффект ее комбинации с такой же экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом заявил в эфире телеканала Россия-24 глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает Радио Свобода.

Этот фонд финансировал разработку российской вакцины-кандидата Спутник-V, которая до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний, но которую уже применяют в России и которую продвигают украинские пророссийские силы для применения в Украине.

Кроме того, Дмитриев повторил, что его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения в этой стране непроверенной российской вакцины.

«Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины — без политики», — заявил он.

Такие испытания нужны в связи с тем, что компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, пытается повысить эффективность своей вакцины-кандидата, которая вскоре должна завершить третью фазу клинических испытаний. Для этого компания заявила 11 декабря о желании испытать комбинацию своей вакцины с российской вакциной-кандидатом, созданной на похожих, но несколько других принципах. Тогда речь шла о том, что такие испытания должны быть осуществлены на россиянах.

Но, похоже, решили «сэкономить» и обратиться к «безотказным» украинцам.

Возможно, именно этим фактом вызваны заявления депутата Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчука о том, харьковская компания «Биолек» якобы обратилась в Министерство здравоохранения с заявлением о регистрации российской вакцины от коронавируса Спутник V.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке. В самой фармацевтической компании заявляли, что технически способны производить вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине.

К тому же в Германии российскую вакцину назвали «рискованным экспериментом на людях». А в США заявили, что важно не сделать вакцину первыми, а сделать такую вакцину, которая была бы безопасной и эффективной.

Первой страной, куда Россия поставила Спутник V, стала Беларусь, а вслед за ней — Венесуэла. Также российскую вакцину закупила КНДР.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко опроверг слухи о регистрации российской вакцины в Украине, подчеркнув, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые прошли третью фазу исследований.

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