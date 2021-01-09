Переговоры завершились: в Минздраве оценили вероятность использования российской вакцины

Министерство здравоохранения Украины, судя по всему, поставило точку в дискуссии вокруг использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». В интервью изданию «Настоящее время» министр Максим Степанов напомнил, что Украина уже заключила договор с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech, и сейчас завершает переговоры с другими компаниями.

«Мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились — идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин», — сказал глава Минздрава.

Он также разъяснил, что национальный план вакцинации включает пять этапов.

«На первом этапе, где у нас 355 тысяч (вакцинируемых, — Авт.), — это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются [люди] уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания», — разъяснил Степанов.

Напомним, ранее харьковская компания «Биолек» подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в Украине.



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