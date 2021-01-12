Разработчик украинской вакцины от ковида сделал себе прививку в США

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который занимается разработкой украинской вакцины от коронавируса, вакцинировался против COVID-19 в США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ученый вакцинировался американским препаратом Moderna и с восторгом рассказал, как проходила процедура.

По его словам, прививку получил, не выходя из машины. Все записанные на вакцинирование заезжают на огромную пустую парковку, автомобили стоят в три колонны.

«На следовании колонн три пункта остановки для проверки данных, ответов на вопросы и подписание согласия и собственно прививки. Иметь копию е-мейла на телефоне о записи и водительские права, обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки, солдаты. Все построено по принципу площадки сортировки раненых!» — уточнил Фаворов.



После прививки нужно подождать в машине 15 минут, если ничего не произошло, можно уезжаешь. Следующий визит через 28 дней.



«Мое время было 9:05 (начало в 9:00), моя регистрация в Де Калбе, район Атланты, № 97. За 30 минут через систему вакцинации прошло 100 человек!!! Америка!», — восторженно резюмировал ученый.



Ранее «ФАКТЫ рассказывали, как украинцев прививают в ОАЭ.



Как известно, Украина в ближайшее время не получит официально зарегистрированных вакцин от коронавируса.

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