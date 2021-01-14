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Здоровье и медицина

Овощи и фрукты зеленого цвета укрепляют иммунитет: какие из них самые полезные

9:46 19 января 2021
Овощи и фрукты зеленого цвета укрепляют иммунитет

Кетогенная диета

Ученые пришли к выводу, что кетогенная диета снижает риск заболеть COVID-19, а в случае инфицирования может защитить от его тяжелой формы, сообщает Times of India.

Диета направлена на уменьшение содержания углеводов в рационе. Она защищает от образования «плохого» холестерина в организме, а также стабилизирует уровень сахара в крови. Эксперименты показали, что подобная диета повышает уровень так называемых кетоновых тел в плазме крови: они контролируют окислительный стресс и оказывают противовоспалительное действие.

Ученые также отметили, что кетогенная диета способствует образованию клеток, несущих Т-лимфоциты и обладающих иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Поэтому такой режим питания может улучшить работу адаптивных иммунных клеток и защитить от любой инфекции.

Брокколи является суперпродуктом

Медики рекомендуют в зимний период обратить особое внимание на продукты питания, укрепляющие иммунитет. Нередко это овощи зеленого цвета. Как отмечает NDTV, чтобы избежать нехватки витаминов, следует включать в рацион шпинат. Его можно употреблять в виде смузи или добавлять в салат.

Зелень горчицы — еще один источник витаминов. Это также отличное растительное средство, укрепляющее иммунитет, говорят диетологи. Брокколи считается суперпродуктом из-за содержания различных питательных веществ. А киви — признанный источник витаминов C, E, K и антиоксидантов. В ежедневном рационе также должны быть ягоды и орехи (миндаль, грецкие орехи, фисташки).

Идеальный продукт, укрепляющий иммунитет, — это авокадо. Он содержит витамин D, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е. Так как витамины D и E относятся к жирорастворимым, за счет жиров, содержащихся в самом авокадо, они правильно и быстро усваиваются. Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют в гормональных процессах.

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