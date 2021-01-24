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Здоровье и медицина

Ученые рассказали, как обнаружить COVID-19 за неделю до появления первых симптомов

10:38 24 января 2021
Умные часы

«Умные» часы и фитнес-браслеты могут зафиксировать COVID-19 еще до того, как пользователь сам поймет, что заболел. Происходит это благодаря тому, что указанные устройства способны обнаружить отклонения в сердцебиении, которые проявляются за неделю до первых симптомов. Об этом говорится в двух независимых исследованиях Mount Sinai и Стэнфордского университета.

Так, исследователи из Mount Sinai проследили за группой из 297 медработников в период с 29 апреля по 29 сентября.

Участники носили Apple Watch со специальным приложением, которое измеряло вариабельность сердечного ритма (HRV) — это различие временных интервало между соседними сокращениями сердца.

Как отметил автор исследования Роберт Хиртен, устройства испытуемых фиксировали серьёзные изменения в показателе HRV за семь дней до того, как они получали положительный результат ПЦР-мазка на COVID-19.

Аналогичное исследование Стэнфордского университета подтверждает выводы Mount Sinai. В испытании ученых приняли участие люди, носившие множество разных трекеров здоровья — от Garmin до Apple. Как выяснили исследователи, у 81% пациентов с положительным тестом на коронавирус фиксировались изменения в сердечном ритме в среднем за 9,5 дней до появления симптомов.

По мнению Хиртена, появление метода выявлять заболевших еще до того, как они сами понимают, что больны, могло бы стать «настоящим прорывом» в управлении COVID-19. Он отметил, что технология позволяет не только отслеживать и предсказывать нагрузку на здравоохранение, но и вовремя реагировать дистанционно — это особенно важно во время пандемии.

Исследователи из Нью-Йорка и Стэнфорда не первыми заметили связь между «умными» часами и фитнес-браслетами, и обнаружением COVID-19. В 2020 году компания NeuTigers запустила сервис CovidDeep на основе машинного обучения, который может распознавать людей с вирусом в домах престарелых.

Для этого в компании использовали медицинский монитор Empatica E4, который получает данные о температуре кожи, сердцебиении и кровяном давлении. Авторы загрузили данные в CovidDeep и выяснили, что могут определять COVID-19 с точностью до 90%. Компания также планировала выпустить специальное приложение для Apple Watch, Withings, Fitbit, Samsung и других «умных» носимых устройств, но пока не добралась до релиза.

Напомним, ранее доктор Комаровский дал совет, как снизить риск инфицирования коронавирусом в быту с помощью недорогих электронных приборов.

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