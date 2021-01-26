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Здоровье и медицина

Украина может получить вакцину Pfizer в феврале

14:04 26 января 2021
Вакцина

Украина рассчитывает в феврале 2021 года на поступление вакцины против коронавируса и начало вакцинации населения.

Как передает Рейтер, речь идет о партии вакцины в 100 тысяч — 200 тысяч доз в рамках инициативы COVAX. Ожидается, что первым в страну поступит препарат производства компании Pfizer.

Напомним, что киевская мэрия заявляла о переговорах с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке для столицы миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян. Столичные власти готовы закупать вакцину за средства городского бюджета.

Также сообщалось, что компания Pfizer недавно заявляла, что поставки вакцины будут временно отложены из-за необходимости модернизации ее производственного предприятия в Бельгии. С этим было связано изменение плана вакцинации граждан Италии.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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