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Здоровье и медицина

Украина оказалась среди проблемных для получения вакцины от ковида стран

11:38 27 января 2021
Коронавирус

Украина оказалась среди стран, которые не смогут получить широкий доступ к вакцине от коронавируса до 2023 года.

Как сообщает «Радио Свобода», к такому выводу пришли в аналитическом подразделении издания «The Economist». Аналитики утверждают, что наиболее поздний доступ к вакцине вместе с Украиной будет у более 85 стран, в основном, расположенных на Африканском континенте.

Такой прогноз был сделан на основе анализа соглашений о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медицинских работников.

Отмечается, что быстрее вакцина станет доступной в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гонконге — ожидается, что массовая вакцинация состоится в этих государствах до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить в феврале этого года в 100 тысяч — 200 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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