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Здоровье и медицина

Американская вакцина Novavax от ковида показала эффективность около 90%

9:08 29 января 2021
Вакцина от коронавируса

Американский «кандидат» на вакцину против коронавируса, которую испытывают в Великобритании, США, Мексике и ЮАР, показала эффективность более 89 процентов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», речь идет о препарате, разработанном на основе протеина американской компанией Novavax Inc.

Исследователи отмечают, что эффективность 89,3 процента была получена в ходе третьей фазы клинических испытаний, проведенных в Великобритании. В то же время в ЮАР, где «гуляет» другой штамм COVID-19, эффективность составила 49,4 процента. Вместе с тем, среди участников испытаний, у которых не было ВИЧ, эффективность достигла порядка 60 процентов.

Ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала о новом «высокозаразном» бразильском штамме коронавируса Brazil P1, который впервые обнаружили в США. На данный момент у ученых нет данных о том, что бразильский и британский штаммы вызывают более тяжелые формы заболевания. Однако она отметила, что Brazil P1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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