Кастинга не будет: в Минздраве рассказали, как проведут первую вакцинацию, и что станет с теми, кому не хватит Pfizer

Первые вакцинации от коронавируса в Украине будут происходить под прицелом видеокамер. Об этом заявил в интервью ВВС Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Она будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным COVID-19, является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, заслужили быть в эфире» — уточнил Ляшко.

При этом он отметил, что из процесса вакцинации не следует делать шоу.

Также Ляшко рассказал, каким образом будут определять людей, которые первыми будут вакцинированы.

«У нас четко прописано, что первыми прививаются медицинские работники. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека», — заявил он.

При этом чиновник также уточнил, что у него нет сомнений относительно эффективности китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac.

«Для регистрации вакцины достаточно 50% + определенный процент, чтобы препарат считался эффективным, чтобы был разрешен для использования. В 100% случаев вакцина показала формирование антител. Мы еще не видели окончательных результатов третьей клинической стадии исследований Sinovac, которые проводятся в разных странах. Мы видим промежуточные в одной стране. Sinovac — это мировая компания, у нее огромная линейка иммунобиологических препаратов, которые переквалифицированы ВОЗ», — отметил главный санитарный врач.

Кроме этого он акцентировал внимание на том, что распределение вакцин будет происходить с учетом вопросов логистики.

«Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой — 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тыс. Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Если приедет 100 тыс. доз, то только для врачей», — заявил он, добавив, что те, кому не хватит Pfizer, будут вакцинированы китайским препаратом Sinovac.

Также в интервью Ляшко подтвердил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля.

Напомним, ранее Евгений Комаровский дал советы украинцам, как дожить до начала вакцинации от коронавируса, не заболев.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter