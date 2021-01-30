Вакцина на подходе: в Минздраве назвали количество доз от Pfizer-BioNTech, которые поступят в феврале

В феврале Украина получит 117 тысяч вакцин Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX, которую сразу разделят для вакцинации сотрудников больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19, пишет в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения», — написал он.

По словам Ляшко, в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании в рамках механизма COVAX.

«Перед инициативой стоят амбициозные цели — обеспечить для населения не менее 2 миллиардов доз до конца года. На начало 2021 года уже подписаны контракты на 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 150 миллионов доз AstraZeneca/Oxford, которые будут доступны для стран-участниц глобального механизма уже в первом квартале этого года», — сообщил главный санврач Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ляшко заявил, что первые вакцинации от коронавируса в Украине будут происходить под прицелом видеокамер. Также он рассказал, каким образом будут определять людей, которые первыми будут вакцинированы.

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