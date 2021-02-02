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Здоровье и медицина

Меркель предрекла ежегодную необходимость вакцинироваться от ковида

10:57 2 февраля 2021
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что вакцины против коронавируса будут необходимы землянам еще долгие годы. Такое заявление федеральный канцлер сделала после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний.

«Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса», — цитирует Меркель «Европейская правда» со ссылкой на DW.

При этом в самой Германии, по словам главы правительства, каждый гражданин должен получить возможность сделать получить вакцину уже до конца лета.

«Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививки до конца третьего квартала, может быть подтверждено», — акцентировала канцлер, отметив, что это обязательство может быть выполнено даже в случае, если Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины.

А тем временем количество иммунизированных от COVID-19 в мире превысило 100 млн человек, т. е. практически сравнялось с числом уже инфицированных землян (103,4 млн человек). При этом в странах ЕС уровень иммунизации остает от США, где привито уже 32,8 млн. жителей, и даже от Китая (24 млн.).

Тем временем, согласно данным соцопроса, в самой Германии растет количество граждан, желающих пройти вакцинацию — по данным на середину января их оказалось 63%, тогда как месяцем ранее — 52%.

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