Меркель предрекла ежегодную необходимость вакцинироваться от ковида
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что вакцины против коронавируса будут необходимы землянам еще долгие годы. Такое заявление федеральный канцлер сделала после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний.
«Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса», — цитирует Меркель «Европейская правда» со ссылкой на DW.
При этом в самой Германии, по словам главы правительства, каждый гражданин должен получить возможность сделать получить вакцину уже до конца лета.
«Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививки до конца третьего квартала, может быть подтверждено», — акцентировала канцлер, отметив, что это обязательство может быть выполнено даже в случае, если Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины.
А тем временем количество иммунизированных от COVID-19 в мире превысило 100 млн человек,
Тем временем, согласно данным соцопроса, в самой Германии растет количество граждан, желающих пройти вакцинацию — по данным на середину января их оказалось 63%, тогда как месяцем ранее — 52%.
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