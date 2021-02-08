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Здоровье и медицина

Зеленский исключил закупку российской вакцины "Спутник V"

12:57 8 февраля 2021
вакцина

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Украина закупать не будет, в связи с тем, что нет подтверждения ее эффективности. Об этом на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявил президент Зеленский.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины „Спутник V“ не существует», — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса, но половина украинцев в вакцинирование не верит.

По словам Зеленского, в Украину поступят вакцины от коронавируса от 4 компаний — Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Первый этап вакцинации начнется уже в феврале. Первыми вакцину получат медики, военные и нацгвардейцы.

Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в феврале Украина получит 12 миллионов доз вакцин против коронавируса от компаний от AstraZeneca и Novavax. Кроме того, ожидаются первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX. В Минздраве рассказали, как записаться на прививку.

Фото из открытых источников

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