Зачем надо есть пищу, содержащую клетчатку

Медики США советуют употреблять продукты, содержащие растворимую клетчатку, так как это способствует сжиганию жира на животе. Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество, снижающее всасывание жиров. Благодаря этому жир не переваривается и вес лучше удается контролировать. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровень сахара в крови. Достигая толстой кишки, пища, содержащая волокна, ферментируется кишечными бактериями и превращается в жирные кислоты. Они, в свою очередь, повышают уровень гормонов насыщения. Постепенно жировая прослойка уменьшается за счет подавления аппетита.

Специалисты подсчитали, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день значительно сокращают количество жира на животе, делают талию тонкой. Столько растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка или полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.

Ранее диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter