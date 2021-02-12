27.85 / 28.05 33.55 / 33.90
Киев: -13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Зачем надо есть пищу, содержащую клетчатку

7:51 15 февраля 2021
диета

Медики США советуют употреблять продукты, содержащие растворимую клетчатку, так как это способствует сжиганию жира на животе. Смешиваясь с водой, растворимые пищевые волокна образуют гелеобразное вещество, снижающее всасывание жиров. Благодаря этому жир не переваривается и вес лучше удается контролировать. Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, стабилизируя уровень сахара в крови. Достигая толстой кишки, пища, содержащая волокна, ферментируется кишечными бактериями и превращается в жирные кислоты. Они, в свою очередь, повышают уровень гормонов насыщения. Постепенно жировая прослойка уменьшается за счет подавления аппетита.

Специалисты подсчитали, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки в день значительно сокращают количество жира на животе, делают талию тонкой. Столько растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка или полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.

Ранее диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте.

52

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Сергей и Марина Писаренко

Двойной праздник: участник «Дизель шоу» рассказал о своем первом романтическом поступке

Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер