Вакцинация от COVID-19: названо количество первопроходцев

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, и первыми вакцину получат 367 медиков, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

За ними последуют другие сотрудники коронавирусных отделений больниц и медики бригад «скорой помощи», работники лабораторий и социальной сферы, пациенты интернатов и военнослужащие ООС.

Делать принудительной вакцинацию не будут, хотя медикам посоветуют обратить внимание на моральную сторону вопроса.

«Если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать», — отметил Степанов.

Также он заверил, что Украина получит китайскую COVID-вакцину Sinovac в марте.

«Sinovac — ею прививаются в Турции, Бразилии, Индонезии. Мы ждем, она зарегистрирована 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней должна быть (в Украине — ред.). С доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они их только 11 февраля подали на регистрацию. В досье должны быть общие результаты по клинической эффективности», — сказал министр.

Ранее министр здравоохранения анонсировал получение в феврале 12 миллионов доз вакцин против коронавируса от компаний от AstraZeneca и Novavax. Кроме того, ожидаются первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.

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