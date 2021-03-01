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Здоровье и медицина

Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка в Украине

10:36 1 марта 2021
Операция

Во Львовской клинической больнице скорой помощи провели первую в Украине хирургическую операцию ребенку — робот Da Vichi удалил спайки кишечника у 13-летней девочки. Об этом сообщается в Facebook больницы.

Согласно записи, пациентка после операции чувствует себя хорошо.

13-летняя пациентка родилась с патологией кишечника. Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость — она страдала от боли, сопровождавшейся рвотой.

Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали ее состояние. При этом открытое устранение спаек в дальнейшем грозило возникновением новых.

Узнав о наличии в больнице медицинского робота, родители девочки обратились за помощью.

С помощью Da Vinci специалисты — детский хирург Андрей Дворакевич, хирурги Андрей Стасишин и Артур Гураевский, а также анестезиолог Виктор Юрченко — сделали три прокола размером по 8 мм. Хирург за пультом, управляя сверхчувствительными сенсорами, ликвидировал множественные спайки на кишечнике с минимальной травматизацией здоровых тканей. Вся операция заняла 3 часа.

Напомним, первым украинцем, которого прооперировали с помощью Da Vinci, стал 50-летний житель Бродов, страдавший желудочным кровотечением. Операция состоялась в 2019 году.

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