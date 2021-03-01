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Здоровье и медицина

Привитый от «короны» Степанов рассказал о самочувствии

22:07 1 марта 2021
вакцинация

Министр здравоохранения Максим Степанов, который 1 марта прошел иммунизацию вакциной Covishield от компании AstraZeneca/Oxford, рассказал, что чувствует себя хорошо.

Вакцинировался он во время посещения опорной Александровской больницы в Киеве.

По словам министра, сделал это публично, чтобы снять все вопросы о качестве и действенности вакцины.

Чтобы получить прививку в числе первых себе и президенту Зеленскому, который намерен вакцинироваться вместе с военнослужащими, Степанов внес изменения в Национальный план вакцинации.

По словам министра, вместе с ним иммунизацию прошли несколько медиков.

«На первом этапе наша главная цель — безопасность медиков и военных. Они несут на себе наибольшее бремя с точки зрения национальной безопасности и должны быть защищены», — добавил министр.

Между тем, многие врачи и медсестры отказываются прививаться препаратом индийского производства. В частности, в Одессе десятки медицинских работников, ранее пожелавших вакцинироваться, отказались прививаться Covishield.

Фото facebook.com/maksym.stepanov.official/

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