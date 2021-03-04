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Здоровье и медицина

Почему инфаркты и инсульты чаще случаются перед рассветом

6:30 9 марта 2021
инфаркт
Людмила ДРОБОТУН, специально для «ФАКТОВ»

В течение суток артериальное давление у человека колеблется, и это нормально. Причем самые низкие значения обычно бывают ночью. Но не у всех. Есть люди, у которых ночью давление поднимается, и именно у них в предрассветные часы случаются инфаркты и инсульты. Чтобы этого избежать, желательно отследить суточное давление с помощью холтера. Тогда врач сможет подобрать схему лечения таким образом, чтобы давление удерживалось в норме.

Как установили исследователи Уппсальского университета (Швеция), высокое ночное давление у мужчин может говорить и о риске развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Medical Express.

Ночь — критический период для здоровья мозга, напоминают специалисты. Во время сна из организма выводятся продукты жизнедеятельности, накопившиеся за день. Но из-за аномального артериального давления процесс очищения нарушается. Это подтверждают показатели наблюдений за одной тысячей пожилых мужчин в течение 24 лет. В момент начала исследования участникам этой группы было 70 лет. Риск получить диагноз деменция оказался в полтора раза выше среди мужчин с высоким ночным давлением по сравнению с теми, у кого ночью давление снижалось.

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Фото: pixabay

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