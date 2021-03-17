Заболевший ковидом Виктор Ляшко сообщил новость о CoviShield

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который несмотря на вакцинацию подхватил коронавирус из-за «неполностью сформировавшегося иммунитета», сообщил о решении МОЗ Украины увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины.

«По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 до 90 дней», — цитирует Виктора Ляшко «Укринформ».

Главный санврач страны добавил, что обсуждение целесообразности увеличения этого срока начались после того, как 6 марта 2021 в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодознои схемы вакцинации с введением второй дозы через 12 недель. Кстати, решение об увеличении интервала уже приняло правительство Великобритании.

Виктор Ляшко также сообщил, что при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22 по 90 день, а уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. После двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, эффективность вакцины возрастала до 81,3%.

«Учитывая результаты международных исследований, оперативным штабом МОЗ было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford / AstraZeneca, производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4 — 12 недель», — добавил он.

В среду, 17 марта, состоится селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения новой рекомендации.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что связь между вакцинацией от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и образованием у пациентов тромбов не подтверждается.

Фрагмент фото со странички Виктора Ляшко в социальных сетях.

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