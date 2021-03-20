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Здоровье и медицина

Больше ста тысяч: в Минздраве назвали количество украинцев, привитых от COVID-19

10:27 20 марта 2021
вакцинация

В Украине за минувшие сутки прививку против коронавируса получили 11 628 человек. Всего вакцинировано уже более 100 тысяч украинцев. Такие данные приводят в Минздраве.

По информации ведомства, с начала кампании привили 104 342 человека. Из них получили 1 дозу — 104 341 человек. Один человек получили 2 дозы вакцины.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в Киеве — 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 8104 прививки.

По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Напомним, со следующей недели в Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация проводится «каскадным путем» и количество прививок в ближайшее время значительно увеличится.

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