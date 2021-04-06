В ЕС заявили о связи между вакциной AstraZeneca и тромбами

В Евросоюзе все же отметили существование связи между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca (Vaxzevria) и образованием тромбов у людей, которые ею привились.

Как сообщает «Медуза», об этом изданию Il Messaggero заявил глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери.

«По моему мнению, на данный момент мы можем сказать, что связь (тромбов) с вакциной очевидна. Но мы все еще не знаем, что вызывает такую реакцию», — сказал Кавальери. Он анонсировали официальное заявление EMA по данному вопросу.

Отмечается, что агентство продолжит оценку безопасности вакцины и в будущем планирует определить группы людей, для которых вакцинация этим препаратом может быть нецелеосообразной.

«Молодые женщины, которые часто подвержены тромбозам, меньше страдают от воздействия COVID-19. Поэтому нам нужно будет оценить для них соотношение риска и пользы», — привел пример Кавальери.

Напомним, что в Германии комитет по вакцинации (STIKO) рекомендовал не вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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