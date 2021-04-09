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Здоровье и медицина

ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин против коронавируса

20:38 9 апреля 2021
вакцина

Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Медикам пока неизвестны последствия вакцинации одновременно разными препаратами. Об этом на брифинге заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.

«На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать смешивание вакцин. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас», — сказал представитель организации.

Как известно, вакцины компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca — векторные, а китайский CoronaVac — инактивированная вирусная вакцина.

Напомним, информация о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca вынудила ряд европейских стран временно приостановить ее использование. В свою очередь в ВОЗ заявили, что не нашли связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов.

В Украине пока пациентов вакцинируют индийским препаратом Covishield, изготовленным по лицензии AstraZeneca. В страну также завезли китайский CoronaVac. Ожидается поступление вакцины Pfizer.

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