Лікар Комаровський розвіяв популярні міфи щодо антибіотиків

Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, як слід приймати антибіотики.

«Існують досить-таки поширені омани стсовно того, що призначення антибіотиків надзвичайно ризиковано для дитячого організму, тому, аби зменшити небезпеку, треба приймати додаткові ліки. Ліки, які нібито захистять імунітет, печінку, кишківник тощо», — пише лікар в Instagram .

Він зазначає, що у переважній більшості випадків антибіотики — самостійні і самодостатні ліки, а препарати, які призначають дітям, відносяться до нетоксичних, з мінімумом побічних ефектів. Отже їхнє застосування не вимагає додаткового прийому інших ліків.

Раніше доктор Комаровський попередив українців про початок сезону кліщів і дав рекомендації людям, які збираються на природу.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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