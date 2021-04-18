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Здоров'я та медицина

На Київщині стартувала вакцинація Pfizer: в решті областей — з понеділка

15:37 18 квітня 2021
Вакцинація

В Україні в неділю, 18 квітня, почали вакцинувати людей від COVID-19 препаратом від американської компанії Pfizer. Першими щеплення цією вакциною отримали підопічні психоневрологічного інтернату в Бородянці Київської області. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який виїхав туди з мобільною бригадою.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, вакцина Pfizer доїхала до всіх регіональних складів. В цей же день на Київщині першу дозу цим препаратом повинні були отримати 100 осіб, які проживають в будинку-інтернаті, а також персонал установи.

Як писали «ФАКТИ», 16 квітня в Україну було доставлено перші 117 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена німецькою компанією BioNTech, але виробляється американським фармацевтичним концерном Pfizer. Наша країна отримала її в рамках міжнародного механізму COVAX.

Фото: «Сегодня»

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