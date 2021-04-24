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Здоров'я та медицина

Коли завершиться карантин в столиці та де найчастіше інфікуються кияни

18:05 24 квітня 2021
У тролейбусі

Найчастіше українці інфікуються, перебуваючи у закритих приміщеннях чи транспорті. Такі дані наводить в інтерв'ю «ФАКТАМ» голова Держпродспоживслуби Києва Олег Рубан.

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Неодноразові дослідження довели, що найчастіше люди інфікуються на коронавірус, перебуваючи у закритих приміщеннях і транспорті. Навіть знаючи про високі шанси інфікуватись, на жаль, далеко не всі кияни дотримуються протиепідемічних заходів. Зокрема нехтують носінням масок або вдягають їх лише «для галочки».

«Сьогодні найчастіше хворіють там, де виявляють інфікованого коронавірусом і де не можна провести обмежувальні заходи. На другому місці організовані колективи в яких не дотримуються протиепідемічних заходів. Зокрема ігнорують маски, антисептики», — зауважує Олег Рубан.

Чиновник додає, що також часто інфікуються корнавірусом в місцях з непрацюючою вентиляцією, адже для даного збудника — це основне. Третє — транспорт. 30% підтверджених випадків інфікування припадає на транспорт.

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А от щодо завершення жорстких обмежувальних заходів, то Олег Рубан наголосив, що це буде рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва. Саме на засіданні цієї комісії розглядатимуться показники захворюваності, дотримання протиепідемічних заходів тощо. Її рішення залежатиме від ситуації. На переконання Олега Рубана, сьогодні зарано говорити про продовження чи завершення локдауну в столиці.

Детальніше про ситуацію з коронавірусною хворобою в столиці, штами, які циркулюють Україною читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олега Рубана «ФАКТАМ» — «Про завершення локдауну в столиці, де найчастіше інфікуються кияни і чи є місця в лікарнях».

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