Як убезпечити себе від небажаної вагітності: про методи розповідає гінеколог-ендокринолог

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молодими тепер вважають людей до 44 років, середній вік триває до 60. Жінки вважають за краще вести активний спосіб життя, будувати кар'єру та пізніше заводити дітей. Питання запобігання небажаній вагітності хвилюють їх не менше, ніж у юності. Як не нашкодити організму, використовуючи гормональні методи контрацепції? Які плюси й мінуси цього методу в період, коли до настання менопаузи залишається ще кілька років? На ці та інші питання відповіла гінеколог-ендокринолог відділення ендокринної гінекології державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України кандидат медичних наук Ганна Ісламова.

«Жінкам старше 35 років, які палять, не можна призначати комбіновані оральні контрацептиви»

— Ближче до сорока років в організмі жінки настають певні гормональні зміни, але швидкість і частота таких змін дуже індивідуальна і залежить від ряду причин: зовнішніх, внутрішніх, генетичних, — каже Анна Ісламова. — У віці 40−45 років вироблення прогестерону знижується, а рівень естрогенів ще досить високий. Виникає стан відносної гіперестрогенії. Менструальний цикл може залишатися регулярним, проте перед місячними буває, що виникають деякі неприємні клінічні симптоми, такі як підвищена тривожність, проблеми зі сном, чутливість і болючість молочних залоз. Надалі місячні стають нерегулярними, частіше з затримками.

У деяких жінок в цей період спостерігається поява захворювань матки і придатків — розростання ендометрія (гіперплазія, поліпоз, поодинокі поліпи), кісти в яєчниках, прогресують ендометріоз, дисгормональні проблеми з боку молочних залоз. У віці 45−55 років у жінок починає знижуватися рівень естрогенів. Менопаузу діагностують через 12 місяців з моменту останньої менструації.

— Які гормональні контрацептиви можна застосовувати жінці, щоб убезпечити себе від небажаної вагітності?

— Вибираючи спосіб контрацепції, потрібно обов'язково проконсультуватися з гінекологом або гінекологом-ендокринологом, тому що кожен спосіб має свої протипоказання. Наприклад, комбіновані оральні контрацептиви (КОК), до складу яких входить етініл¬естрадіол, не застосовуються у старших за 35 років жінок, які палять. Ризик тромбозів дуже високий. Також не рекомендують застосовувати КОК жінкам з надмірною вагою, з тромбозом вен, якщо у них або у близьких родичів є схильність до раку молочної залози. Протипоказання перераховані в інструкції до препарату, але, на жаль, жінки їх не читають, а призначення роблять собі самі, за порадою подруги. Потрібно сказати і про те, що приймати КОК десятиліттями, без перерви, теж небажано. Це може призвести до розвитку такого стану, як вторинна аменорея. Адже при прийомі оральних контрацептивів яєчники «відпочивають», і потім для відновлення циклу потрібен час, буває необхідність у гормональній корекції.

Для жінок в перименопаузі з метою контрацепції доцільно застосовувати комбіновані оральні контрацептиви з натуральним естрогеном (естрадіоловалератом), що дасть можливість не тільки убезпечити себе від небажаної вагітності, але і корегувати мінливий гормональний фон, крім того, знижуючи ризик серцево-судинних порушень.

«Внутрішньоматкова спіраль працює три — п'ять років»

— Як діє гормональна внутрішньоматкова спіраль?

— Вона вводиться в матку і діє, в основному, місцево. Гормон левоноргестрел, синтетичний аналог прогестерону, виділяється протягом трьох або п'яти років, забезпечуючи і контрацептивну, і лікувальну дію.

— Що це означає?

— Якщо жінка страждає від аномальних маткових кровотеч, які призводять до розвитку залізодефіцитної анемії, або у неї прогресує ендометріоз, то внутрішньоматкова гормональна система (ВМС) допомагає позбутися цієї проблеми. Також можна боротися з рецидивуючими поліпами. Перед постановкою ВМС обов'язково проведення мамографії. Не можна ставити спіраль при запальних захворюваннях репродуктивної сфери. Потрібно враховувати, що ставити і видаляти спіраль може тільки гінеколог.

Через місяць після процедури необхідно проконтролювати за допомогою УЗД органів малого таза, чи на місці знаходиться спіраль. А потім раз на півроку перевіряти її розташування в матці. Адже бувають випадки, що спіраль випадає.

— Чи ставлять спіраль під час менопаузи?

— Звичайно, з лікувальною метою. Наприклад, коли у жінки наступають зміни, пов'язані з клімаксом, і рівень прогестерону знижується, то внутрішньоматкова спіраль захищає матку від проблем з ендометрієм. Надалі, якщо потрібно, підключаються естрогени у вигляді гелів (у трансдермальній формі). Симптоми клімаксу зменшуються і через один-три місяці повністю зникають.

— Чи існують ще якісь варіанти гормональних контрацептивів?

— У продажу є вагінальні кільця, пластирі, але я б їх не рекомендувала жінкам в перименопаузі, тому що в них міститься етинілестрадіол і треба весь час пам'ятати про ризик тромбозів. Таким чином варіантів гормональних контрацептивів для такого віку не так і багато.

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