Правила здорової засмаги: в МОЗ розповіли, що категорично не можна робити

Прийшло літо й багато хто вже планує поїздку на море. У МОЗ розповіли, як правильно засмагати, щоб це не відбилося на здоров'ї.

Медики нагадують, що від довгого перебування на сонці у людини може розвинутися сонячний дерматит. Він проявляється через 2−4 години у вигляді почервоніння та запалення шкіри. Після 10−12 годин перебування на сонці можна отримати опіки I-III ступенів та сонячний удар. До почервоніння і запалення може додатися жар, свербіж, головний біль і біль в області почервоніння, загальна слабкість, прискорене дихання, запаморочення, аж до втрати свідомості, безсоння, втрата апетиту. При цих симптомах слід звернутися до лікаря.

«Сонячні опіки, отримані у дорослому віці, підвищують ризик розвитку раку шкіри», — уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Щоб отримати здоровий загар та користь для організму, потрібно дотримуйтесь простих правил.

Сонячні процедури бажано проводити з 7 до 10 годин ранку та після четвертої дня.

Користуватися сонцезахисним кремом з SPF30 + за пів години до виходу з приміщення. Оновлювати крем кожні дві години або після купання.

Влітку потрібно носити зручний та вільний одяг з натуральних тканин.

Медики радять пити багато чистої води. Кофеїн, алкоголь та вода з великою кількістю цукру призводять до втрати більшої кількості рідини. Варто уникати дуже холодних напоїв, оскільки вони можуть викликати судоми шлунку.

На вулиці потрібно надягати головний убір й сонцезахисні окуляри.

Дітей та домашніх тварин не можна залишати у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.

«Людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, які страждають від новоутворень та захворювань ендокринної системи взагалі заборонено засмагати. Не рекомендується довго бути на сонці людям зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або тим, у кого понад 4 родимки діаметром від 6 мм; тим, хто в дитинстві кілька разів отримував сонячні опіки, та якщо в сімейному анамнезі є меланома», — попереджають у МОЗ.

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