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Здоров'я та медицина

Вакцинація українців з ОРДЛО: у МОЗ розповіли, як записатися

12:48 9 червня 2021
вакцина

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Криму і Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Про це повідомили в МОЗ.

Десять прищепних пунктів знаходяться в Донецькій, Луганській і Херсонській областях поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Спочатку будуть прищеплювати людей у віці 65 років і старше.

Для того, щоб записатися на вакцинацію, потрібно зателефонувати до контакт-центру МОЗ, повідомити свої дані й місце проживання, вибрати пункт, у якому зручно вакцинуватися. Після цього оператор запише людину на щеплення та надішле їй запрошення з унікальним ідентифікатором.

У призначений день людина повинна буде перетнути лінію розмежування з цим запрошенням та вакцинуватися.

Щоб отримати другу дозу вакцини, потрібно знову зателефонувати до контакт-центру МОЗ.

Нагадаємо, людей, які мають запрошення на вакцинацію від коронавірусу, на українську територію пропускатимуть без самоізоляції.

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