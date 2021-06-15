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Здоров'я та медицина

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 1014 нових випадків захворювання

9:22 15 червня 2021
медик

За минулу добу, 14 червня, в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих 43 дитини та 51 медпрацівник, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У лікарні потрапила 401 особа, 77 летальних випадків, побороли недугу 5511 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

14 червня щеплено від коронавірусу 50057 осіб. Однією дозою — 28100, повністю імунізовані — 21957 осіб.

Всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 768 556 осіб, з них повністю імунізовані — 260 755.

Нагадаємо, в Україні з 12 червня працюють понад 30 пунктів вакцинації від коронавірусу в 13 областях. У МОЗ дали рекомендації з питань вакцинації вагітних.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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