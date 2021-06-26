Магнітні бурі у липні: дати, чим небезпечні і як себе захистити
У другій місяць літа на Землю обрушаться відразу кілька магнітних бур, і перші геомагнітні збурення почнуться ще на початку місяця, 4−5 липня. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, пік удару доведеться на понеділок, 5 липня.
Геомагнітні збурення 9 та 10 липня 2021 будуть слабкіше, їх сила не повинна перевищувати 3 балів. У той же час у метеочутливих людей можуть виникнути проблеми зі сном. Деякі також можуть скаржитися на нудоту і запаморочення.
До нового удару «сонячного вітру» треба бути готовими 12−13 липня 2021, і це буде найсерйозніший удар місяця — його сила може досягти чотирьох балів.
У цей період можливі:
- напади тахікардії;
- задишка;
- головні болі аж до мігреней;
- запаморочення;
- апатія або дратівливість;
- загострення хронічних захворювань;
- проблеми зі сном.
Завершить липневий сезон період магнітна буря 29 липня.
Як уберегтися від потоків сонячного вітру
Від магнітних бур першими страждають метеочутливим люди, літні, ті, у кого є хронічні хвороби серця і судин, гіпертоніки та гіпотоніки.
А голова може розболітися навіть у тих, хто вважає себе здоровими. Ви можете відчувати безпричинну втому, небажання щось робити, проблеми зі сном, дратівливість і навіть агресію.
У ці дні радять уникати перенапруги, висипатися, відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі, фастфуда, алкоголю, сигарет.
Вранці варто прийняти контрастний душ, зробити зарядку, а протягом дня — уникати сварок, з'ясування відносин, будь-якого стресу, і не перепрацьовувати.
А в червні магнітна буря накрила Землю в середині місяця.161
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