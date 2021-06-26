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Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у липні: дати, чим небезпечні і як себе захистити

19:59 26 червня 2021
Магнітні бурі у липні: дати, чим небезпечні і як себе захистити

У другій місяць літа на Землю обрушаться відразу кілька магнітних бур, і перші геомагнітні збурення почнуться ще на початку місяця, 4−5 липня. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, пік удару доведеться на понеділок, 5 липня.

Геомагнітні збурення 9 та 10 липня 2021 будуть слабкіше, їх сила не повинна перевищувати 3 балів. У той же час у метеочутливих людей можуть виникнути проблеми зі сном. Деякі також можуть скаржитися на нудоту і запаморочення.

До нового удару «сонячного вітру» треба бути готовими 12−13 липня 2021, і це буде найсерйозніший удар місяця — його сила може досягти чотирьох балів.

У цей період можливі:

  • напади тахікардії;
  • задишка;
  • головні болі аж до мігреней;
  • запаморочення;
  • апатія або дратівливість;
  • загострення хронічних захворювань;
  • проблеми зі сном.

Завершить липневий сезон період магнітна буря 29 липня.

Як уберегтися від потоків сонячного вітру

Від магнітних бур першими страждають метеочутливим люди, літні, ті, у кого є хронічні хвороби серця і судин, гіпертоніки та гіпотоніки.

А голова може розболітися навіть у тих, хто вважає себе здоровими. Ви можете відчувати безпричинну втому, небажання щось робити, проблеми зі сном, дратівливість і навіть агресію.

У ці дні радять уникати перенапруги, висипатися, відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі, фастфуда, алкоголю, сигарет.

Вранці варто прийняти контрастний душ, зробити зарядку, а протягом дня — уникати сварок, з'ясування відносин, будь-якого стресу, і не перепрацьовувати.

А в червні магнітна буря накрила Землю в середині місяця.

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