Користь і шкода цукрозамінників: Комаровський вказав на важливі моменти

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про небезпеку цукрозамінників та підсолоджувачів, заявивши, що дослідження з метою виявити негативний вплив підсолоджувачів на здоров'я фінансує не хто інший, як виробники і продавці цукру.

У ролику, опублікованому на YouTube Комаровського, він стверджує — сьогодні не існує серйозних даних про негативний вплив підсолоджувачів і цукрозамінників на здоров'я.

«Я особисто озвучую вам позицію сучасної медичної науки, позицію американського ФДА (Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів — ред.), яке констатує: на сьогодні даних про небезпеку підсолоджувачів практично немає», — каже Комаровський.

А в деяких випадках замінники цукру можуть бути навіть корисні — наприклад, за допомогою підсолоджувачів люди реально можуть контролювати свою вагу, зменшуючи калорійність того, що вони їдять, а люди з діабетом можуть дозволити собі солодке.

Плюс цукрозамінників ще і в тому, що вони не можуть бути кормом для бактерій, які живуть в порожнині рота, тому ніяк не сприяють розвитку карієсу.

А в МОЗ дали важливі рекомендації, чи можна діабетикам їсти шоколад

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter