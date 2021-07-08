27.14 / 27.34 32.01 / 32.36
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Як розпізнати кліща, що присмоктався та не пропустити хворобу Лайма: пояснила відомий інфекціоніст

15:20 8 липня 2021
кліщ

В Україні триває сезон кліщів. Під час прямої лінії «ФАКТІВ» лікар-інфекціоніст кандидат медичних наук Алла Голуб розповіла, що робити, якщо укусу кліща уникнути не вдалося.

Вчена зазначила, що побачивши кліща, що присмоктався, слід негайно звернутися до лікаря, який видалить комаха й призначить профілактичне лікування.

Якщо на тілі людини з'явилося червона кругла пляма, важливо якомога швидше почати серйозне лікування. У фахівця не викличе сумніву, що це мігруюча кільцеподібна еритема. І він призначить курс антибіотиків. Чим раніше пацієнт почне лікуватися і зробить всі необхідні аналізи, тим вище ефективність терапії.

Еритема може вказувати на хворобу Лайма, що приводить до поразки м'язів, нервів, судин і до загальної інвалідності. Симптомами хвороби Лайма також є головний біль, слабкість, ломота в тілі.

Голуб уточнила, що кліщ може бути інфікований не тільки борреліями, які призводять до розвитку хвороби Лайма, а й іншими збудниками, наприклад, ерліхіями, вірусом кліщового енцефаліту. Але бореліоз більш поширений та його легше діагностувати.

За її словами звернутися до лікаря необхідно протягом п'яти днів після укусу. Тут головне — не втратити час, коли можливо запобігти розвитку захворювання.

Курс антибіотиків зазвичай призначається на сім-десять днів. Потім протягом шести місяців лікар спостерігає за пацієнтом. Якщо під час профілактики з лабораторії прийшла відповідь, що кліщ не заразній, терапію припиняють.

Більш докладно про те, як уберегтися від кліщів, що робити, якщо паразит вже вкусив у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Безлер

Сурков назвав найстрашнішого ватажка «ДНР»

Андрій Джеджула c дружиною

«А ви знали її до мене?»: Джеджула «накатав» 5 аркушів претензій до Леус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.