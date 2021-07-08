Як розпізнати кліща, що присмоктався та не пропустити хворобу Лайма: пояснила відомий інфекціоніст

В Україні триває сезон кліщів. Під час прямої лінії «ФАКТІВ» лікар-інфекціоніст кандидат медичних наук Алла Голуб розповіла, що робити, якщо укусу кліща уникнути не вдалося.

Вчена зазначила, що побачивши кліща, що присмоктався, слід негайно звернутися до лікаря, який видалить комаха й призначить профілактичне лікування.

Якщо на тілі людини з'явилося червона кругла пляма, важливо якомога швидше почати серйозне лікування. У фахівця не викличе сумніву, що це мігруюча кільцеподібна еритема. І він призначить курс антибіотиків. Чим раніше пацієнт почне лікуватися і зробить всі необхідні аналізи, тим вище ефективність терапії.

Еритема може вказувати на хворобу Лайма, що приводить до поразки м'язів, нервів, судин і до загальної інвалідності. Симптомами хвороби Лайма також є головний біль, слабкість, ломота в тілі.

Голуб уточнила, що кліщ може бути інфікований не тільки борреліями, які призводять до розвитку хвороби Лайма, а й іншими збудниками, наприклад, ерліхіями, вірусом кліщового енцефаліту. Але бореліоз більш поширений та його легше діагностувати.

За її словами звернутися до лікаря необхідно протягом п'яти днів після укусу. Тут головне — не втратити час, коли можливо запобігти розвитку захворювання.

Курс антибіотиків зазвичай призначається на сім-десять днів. Потім протягом шести місяців лікар спостерігає за пацієнтом. Якщо під час профілактики з лабораторії прийшла відповідь, що кліщ не заразній, терапію припиняють.

Більш докладно про те, як уберегтися від кліщів, що робити, якщо паразит вже вкусив у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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